  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Загитова о шоу с Медведевой: «Я решила, что надо заканчивать негласный конфликт. Между нами было напряжение, но сейчас мы работаем в одном проекте»
29

Загитова о шоу с Медведевой: «Я решила, что надо заканчивать негласный конфликт. Между нами было напряжение, но сейчас мы работаем в одном проекте»

Загитова объяснила приглашение Медведевой в свое шоу желанием завершить конфликт.

27-28 июня олимпийская чемпионка Алина Загитова представит в Санкт-Петербурге ледовый рок-мюзикл «Ассоль».

– Вы и Женя Медведева в мюзикле «Ассоль» – как все получилось? Мир фигурного катания вздрогнул, услышав эту новость.

– Я решила, что надо заканчивать негласный конфликт между нами. Он, конечно, был. И лучшего повода, чем пригласить Женю в шоу «Ассоль», сложно придумать.

– Сами ей позвонили?

– Я написала: «Привет, спишь?» Причем это было днем. Женя ответила, мы встретились, все обсудили, и теперь она в нашей команде.

– Почему именно Медведевой доверили одну из ролей?

– Она яркая, талантливая фигуристка. Мне как продюсеру гордо иметь в команде такого человека, как Женя. Кстати, специально для нее мы придумали персонажа, которого нет в повести Грина – Хину Меннерс. Изначально она антагонист Ассоль, но ее ждет трансформация, как и главную героиню.

– Яна Рудковская прокомментировала ситуацию так: «Алина и Женя помирились. Для тех, кто не в теме, – весьма непростые отношения фигуристок тянулись еще с Олимпиады-2018. Традиционно спортсменки лукавили и говорили, что у них нет конфликта, но на деле старались не пересекаться и отказывались от участия в общих проектах». Что в этих словах правда, а что – нет?

– Радостно, что Яна заинтересовалась нашим шоу, ждем ее на премьере. А комментировать тут особо нечего. Между мной и Женей было напряжение, но сейчас мы работаем в одном проекте. Скоро выйдем репетировать на лед совместный номер, я очень этого жду, – сказала Загитова.

Загитова дала интервью Медведевой: губы, комплексы, безызбежность

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная России
женское катание
logoЯна Рудковская
logoАлина Загитова
ледовые шоу
logoЕвгения Медведева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Елизавета Худайбердиева: «Никаких отношений и претендентов на руку и сердце у меня нет. Пока отхожу от самого долгого брака в жизни – 20 лет со спортом»
6сегодня, 13:59
Загитова опубликовала музыкальный фрагмент из шоу «Ассоль»: «Как вам музыка и мой речитатив?»
100сегодня, 11:45Видео
Тарасова допустила, что на Олимпиаде в Италии не будет россиян: «Все для этого делают, оставили только двух человек. Будем молиться за наших ребят»
24сегодня, 10:25
Путин выразил Плющенко благодарность за активное участие в проведении общественно значимых мероприятий
41сегодня, 10:05
«Just for fun». Беременная Косторная показала, как делает поддержку с Куницей
31сегодня, 09:47Фото
Елизавета Худайбердиева: «Уверена, что наша пара прошла бы проверку ISU. Но мы понимали, что не являемся первым номером сборной»
6сегодня, 09:36
Худайбердиева о ледовых шоу: «Не представляю, какую новую концепцию можно предложить зрителю – все уже придумано нашими мастодонтами. За ними не угнаться»
7сегодня, 09:15
Худайбердиева о завершении карьеры: «Нет никакого сожаления, ощущения недосказанности. Для того, чтобы показать какую-то программу, есть шоу»
сегодня, 09:05
Татьяна Навка: «В этом сезоне мы запланировали 150 ледовых шоу в Сочи. Намерены побить собственные рекорды»
109сегодня, 08:09
Елизавета Худайбердиева: «Если бы мой дедушка знал, что я болею за «Спартак», он был бы очень недоволен, достал бы армейскую пряжку»
11сегодня, 06:43
Ко всем новостям
Последние новости
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
126 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1424 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
222 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
722 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
1213 мая, 13:25
Фигурист Галлямов: «Винисиус в «Реале» не нужен. Его надо отдать в «Зенит» к остальным бразильцам, а Соболева – в «Реал», чтобы забивать с навесов»
1213 мая, 08:56
Ишмуратова о недопуске Жулина: «Издевательства продолжаются. Во времена СССР такого вообще произойти не могло»
2227 апреля, 20:12