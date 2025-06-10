Загитова о шоу с Медведевой: «Я решила, что надо заканчивать негласный конфликт. Между нами было напряжение, но сейчас мы работаем в одном проекте»

Загитова объяснила приглашение Медведевой в свое шоу желанием завершить конфликт.

27-28 июня олимпийская чемпионка Алина Загитова представит в Санкт-Петербурге ледовый рок-мюзикл «Ассоль».

– Вы и Женя Медведева в мюзикле «Ассоль» – как все получилось? Мир фигурного катания вздрогнул, услышав эту новость.

– Я решила, что надо заканчивать негласный конфликт между нами. Он, конечно, был. И лучшего повода, чем пригласить Женю в шоу «Ассоль», сложно придумать.

– Сами ей позвонили?

– Я написала: «Привет, спишь? » Причем это было днем. Женя ответила, мы встретились, все обсудили, и теперь она в нашей команде.

– Почему именно Медведевой доверили одну из ролей?

– Она яркая, талантливая фигуристка. Мне как продюсеру гордо иметь в команде такого человека, как Женя. Кстати, специально для нее мы придумали персонажа, которого нет в повести Грина – Хину Меннерс. Изначально она антагонист Ассоль, но ее ждет трансформация, как и главную героиню.

– Яна Рудковская прокомментировала ситуацию так: «Алина и Женя помирились. Для тех, кто не в теме, – весьма непростые отношения фигуристок тянулись еще с Олимпиады-2018. Традиционно спортсменки лукавили и говорили, что у них нет конфликта, но на деле старались не пересекаться и отказывались от участия в общих проектах». Что в этих словах правда, а что – нет?

– Радостно, что Яна заинтересовалась нашим шоу, ждем ее на премьере. А комментировать тут особо нечего. Между мной и Женей было напряжение, но сейчас мы работаем в одном проекте. Скоро выйдем репетировать на лед совместный номер, я очень этого жду, – сказала Загитова.

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