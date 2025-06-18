Ветлугин об искусственном интеллекте в судействе: «Мы к этому рано или поздно придем. С помощью ИИ, например, можно определять градус недокрута»

Ветлугин считает, что рано или поздно в судействе начнут использовать ИИ.

– Искусственный интеллект в фигурном катании и судействе – перспективно?

– Мы к этому придем, рано или поздно. Определение градуса недокрута, например, – здесь он может применяться. У нас полярно меняется оценка оттого, что спортсмен не докрутил прыжок на 89 градусов, 90 или 91.

Как человек может определить разницу в два градуса? А компьютерная программа может. Наверное, в таких ситуациях это имеет право на жизнь. Не я это решаю, но мы движемся к этому. Судейство в будущем будет становиться еще более справедливым, – сказал фигурист Матвей Ветлугин.