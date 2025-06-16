Ветлугин в новой произвольной программе выступит под гимн Российской империи и музыку из исторических сериалов

Матвей Ветлугин рассказал о музыке для новой произвольной программы.

Ранее сообщалось, что программа фигуриста посвящена истории правления российского императора Александра II.

– Музыка – гимн Российской империи и из российских исторических сериалов. Ее скомпоновал Сережа Комолов, все сделал, сам нашел. Идея полностью моя, а дальше его реализация – от момента компоновки до того, какие смысловые части будут в программе, чем она будет наполнена.

– Почему твой выбор пал на такую композицию? После Агутина «На сиреневой луне»...

– Вот мотает по жизни, да? Люблю до сих пор исследовать себя, искать новое, экспериментировать. Не боюсь осуждений, негативных рецензий – они будут, я готов к этому. И пусть я лучше буду продолжать за разное браться, мне будет от этого интереснее. В этом кайф и сок фигурного катания для меня, – сказал Ветлугин в интервью Okko.

«Есть жизненные этапы, которые хотелось бы реализовать на льду, и мне кажется, что их можно показать так, чтобы было правдоподобно и понятно. После этого мы начали искать, каким жизненным этапам в период правления [Александра II] подойдет какая музыка.

Сейчас начнем эскизы костюма делать, но перед глазами что-то есть. Но я думаю, что он больших проблем не вызовет. И большого простора для фантазии тут тоже не должно быть.

Почему именно Александр II? Много событий, которые можно показать: прежде всего, освобождение крестьян, череда покушений, русско-турецкая и кавказская войны, которые с успехом закончились для России на поле боя.

Музыка – два саундтрека из документальных фильмов, сериалов про Российскую империю и гимн Российской империи «Боже, царя храни», – приводит слова фигуриста журналист Константин Лесик.