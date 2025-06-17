Комолов о программе Ветлугина об Александре II: «Изначально я отнесся скептически, потому что не было хорошей идеи по музыке, которая подошла бы на образ царя»

Хореограф Комолов рассказал об идее новой произвольной программы Ветлугина.

Фигурист Матвей Ветлугин в новой произвольной программе выступит под гимн Российской империи и музыку из исторических сериалов.

«Если вдаваться в ретроспективу совместной работы с Матвеем, то у нас есть традиция ставить известных исторических персонажей. И так уж получилось, что мы двигаемся из прошлого все ближе к настоящему!

Много лет назад я поставил ему программу Моцарта, спустя несколько лет мы сделали Пушкина, а на этот раз Матвей пришел с оригинальной идеей поставить программу на образ царя Александра II, так как он известен своими реформами, яркой военной кампанией и драмой большого количества покушений на его жизнь.

Изначально я отнесся к идее скептически, потому что не было хорошей идеи по музыке, которая подошла бы на образ царя. Также не было однозначного понимания, как сделать так, чтобы зритель мог понимать происходящее на льду, ведь не каждый любитель фигурного катания знает особенности правления Александра II. Но Матвей настоял, чтобы мы поработали в этом направлении, и, как мне кажется, не прогадал.

Работать с ним одно удовольствие, у нас есть творческий коннект, химия на льду. Матвей — настоящий катальщик высокого уровня, уверен, если он сумеет совместить свой сложный технический контент с программой, которую мы создали, то любители и профессионалы фигурного катания по достоинству оценят Матвея в новом сезоне!» — сказал Сергей Комолов.