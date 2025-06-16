Новая короткая программа Ветлугина поставлена под песню «Как молоды мы были» в исполнении Юсифа Эйвазова

Ветлугин в новой короткой программе выступит под песню «Как молоды мы были».

В программе спортсмен покажет покажет финал истории жизни главного персонажа программ сезона-2023/24 – «Танго» и «Аппассионата».

«Моя произвольная программа «Аппассионата» заканчивалась безусловным счастьем. Хотим дать финал этой истории.

То есть, пропустить какой-то этап, когда программа будет состоять из того, что мы видим героя в конце. Его воспоминания об этой счастливой совместной семейной жизни, и в конце он все-таки снова возвращается, окунается в это и понимает, что все.

Все будет интуитивно понятно и по словам, и по мелодии, и по жестам. Даже если вы первые две программы не смотрели, третья отдельно будет понятна. Музыка: «Как молоды мы были» в исполнении оперного певца Юсифа Эйвазова, мужа Анны Нетребко», – рассказал Матвей Ветлугин .