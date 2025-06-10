Елизавета Худайбердиева: «Гуменник – парень с холодной головой, в этом его большой плюс. Думаю, у него все будет тип‑топ»

Худайбердиева назвала объяснимым выбор Гуменника кандидатом на олимпийский отбор.

— Аделия Петросян и Петр Гуменник смогут пройти квалификацию и попасть на Олимпийские игры?

— Тьфу‑тьфу‑тьфу. Очень надеюсь, что межсезонье у ребят пройдет хорошо, без травм. Честно, не знаю, в каких кондициях находится сейчас Аделия, все же у нее переходный возраст. Уверена, если ей нужна какая‑то помощь, вся наша федерация и тренерский штаб поддержат ее. Если межсезонье получится для нее плодотворным, она пройдет его без травм, спокойно с точки зрения психологии, думаю, что у нее очень большие шансы на то, чтобы достойно себя проявить сначала на квалификационном турнире, а позже и на Олимпийских играх.

У Петра все то же самое. Петю я люблю любовной любовью, очень рада, что ему представилась такая возможность. Парень с холодной головой, в этом его большой плюс. Думаю, у него все будет тип‑топ.

— За фигурным катанием следят под лупой всей страной. Справятся ли с давлением два наших спортсмена?

— Петя — ментально очень стойкий человек, не особо вовлечен в соцсети, как я или Саша Галлямов. В этом смысле его жизнь никак не поменяется, ему не нужно ничего корректировать. Петя идет своей спортивной дорогой, и пусть у него все будет хорошо, мы его все поддерживаем.

— Гуменник стал первым номером, Владислав Дикиджи — запасным. Вы как оцениваете выбор ФФККР?

— Я не находилась в коллегии людей, которые принимали это решение. Но этот выбор, думаю, объясним для многих, потому что есть и плюсы, и минусы такого состава. Петр опытнее, старше, но при этом Дикиджи — чемпион страны и серебряный призер прошлого года. Еще я уверена, что серьезным критерием при выборе было то, что заявки в ISU отправлялись до конца февраля.

— То есть ставка делается на того, кто готов на 100% дать результат?

— Да, потому что это не межсезонье, времени решить, кто будет первым номером, было слишком мало, — сказала чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева.