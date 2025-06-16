Худайбердиева о тренерской карьере: «В ряд моих обязанностей не входят комментарии или какие либо высказывания, результат покажет время и дело»

Елизавета Худайбердиева не стала давать оценку комментариям о ее назначении.

Ранее 22-летняя фигуристка стала тренером сборной России в танцах на льду и специалистом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР ).

«В ряд моих обязанностей не входят комментарии или какие‑либо высказывания, поэтому результат покажет только время и дело», – сказала Худайбердиева.

«Тренером быть не хочу». Через день – тренер сборной: жесткие принципы Худайбердиевой

Худайбердиева о назначении тренером сборной: «Не противоречу своим высказываниям: я не работаю тренером»