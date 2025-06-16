Худайбердиева о тренерской карьере: «В ряд моих обязанностей не входят комментарии или какие либо высказывания, результат покажет время и дело»
Елизавета Худайбердиева не стала давать оценку комментариям о ее назначении.
Ранее 22-летняя фигуристка стала тренером сборной России в танцах на льду и специалистом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
«В ряд моих обязанностей не входят комментарии или какие‑либо высказывания, поэтому результат покажет только время и дело», – сказала Худайбердиева.
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Худайбердиева о назначении тренером сборной: «Не противоречу своим высказываниям: я не работаю тренером»
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
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