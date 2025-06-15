Алена Леонова: «Худайбердиева оставила свой след в танцах на льду. Думаю, она принесет пользу юниорской сборной»

Леонова считает, что Худайбердиева может принести пользу юниорской сборной.

По информации «Р-Спорта», 22-летняя Елизавета Худайбердиева была назначена старшим тренером юниорской сборной России в танцах на льду

«Если юниорской сборной нужен был человек, который будет двигать танцы на льду вперед, то я очень рада за Елизавету. Классно, что она будет работать на такой должности. Худайбердиева вполне заслуживает ее.

Она, конечно, прошла не такой огромный путь в фигурном катании, как сама хотела бы, но она оставила свой след в танцах на льду.

Она может проявить себя и как мотиватор, она многое знает по технической части. Думаю, она принесет пользу юниорской сборной танцев на льду», – сказала призер ЧМ-2012 Алена Леонова.

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