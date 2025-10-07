0

Мухортова и Евгеньев выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Омске

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев поделились ожиданиями от нового сезона.

«Ожидания у нас позитивные, потому что мы работаем все это время, все идет своим чередом, пусть не очень быстро, но достаточно уверенно. Поэтому планируем как раз к главным стартам набрать оптимальную форму, оптимальную уверенность почувствовать, не избыток и не недостаток ее, чтобы все было в правильном соотношении», – сказала Мухортова.

«Да, и очень соскучились по зрителям из других городов, потому что обычно, когда приезжаешь в другие города, особенно Магнитогорск, куда мы поедем, там где-нибудь еще, люди, мне кажется, голодны до фигурного катания, очень любят наш вид спорта.

Это особое удовольствие выступать там, потому что трибуны очень громко аплодируют, прямо визжат – очень приятно чувствовать эту зрительскую любовь. Очень хотим поездить по другим городам, потому что, во-первых, это как классные путешествия, а во-вторых, хочется ощутить зрительскую любовь и поддержку.

У нас планируются Гран-при в Магнитогорске и Омске», – добавил Евгеньев.

Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2025/26: Гран-при стартует в октябре, чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге в декабре

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
