Мишина и Галлямов получили премию «Медиаперсона года» в Петербурге – вместе с «Зенитом» и исполнительницей песни «Сигма-бой»

Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили премию «Медиаперсона года».

Премия была приурочена к 100-летию газеты «Комсомольская правда». Награждение прошло в Санкт-Петербурге.

Премию фигуристам вручила омбудсмен по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова.

«Большое спасибо нашим тренерам, нашим болельщикам, вы нас вдохновляете. Мы будем продолжать работу и улучшать свое мастерство», – сказали чемпионы мира в парном катании Мишина и Галлямов .

Также обладателями премии стали учительница Владимира Путина Вера Гуревич, футбольный клуб «Зенит », певица Betsy (исполнительница песни «Сигма-бой»), создатели первого в России музея СВО и другие.