Мишина и Галлямов получили премию «Медиаперсона года» в Петербурге – вместе с «Зенитом» и исполнительницей песни «Сигма-бой»
Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили премию «Медиаперсона года».
Премия была приурочена к 100-летию газеты «Комсомольская правда». Награждение прошло в Санкт-Петербурге.
Премию фигуристам вручила омбудсмен по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова.
«Большое спасибо нашим тренерам, нашим болельщикам, вы нас вдохновляете. Мы будем продолжать работу и улучшать свое мастерство», – сказали чемпионы мира в парном катании Мишина и Галлямов.
Также обладателями премии стали учительница Владимира Путина Вера Гуревич, футбольный клуб «Зенит», певица Betsy (исполнительница песни «Сигма-бой»), создатели первого в России музея СВО и другие.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Комсомольская правда
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