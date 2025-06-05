Александр Галлямов возобновил тренировки на льду после травмы

Фигурист Александр Галлямов вышел на лед после травмы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении спортсмена.

Галлямов получил травму ноги на турнире, который прошел в начале марта на Байкале.

«Восстановление Александра идет по плану. Он вернулся к занятиям на льду», – рассказал источник.

Галлямову 25 лет, в паре с Анастасией Мишиной он является двукратным бронзовым призером Олимпиады-2022, чемпионом мира 2021 года и Европы 2022 года, трехкратным чемпионом России.