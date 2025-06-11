Худайбердиева о завершении карьеры: «Нет никакого сожаления, ощущения недосказанности. Для того, чтобы показать какую-то программу, есть шоу»
Фигуристка выступала в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным. В апреле этого года они объявили, что заканчивают соревноваться.
– С момента объявления о завершении карьеры что изменилось в вашей жизни? Чувствуете ли себя немножко свободнее, счастливее, когда есть свободное время поспать, сходить куда хочется?
– Куда‑то сходить потусить или погулять мне никогда не было интересно, потому что я домашний и семейный человек. Высыпаюсь ли я теперь? Да!
Говорю честно: нет никакого чувства сожаления о завершении карьеры, потому что, мне кажется, это событие пришло в то время, когда оно было нужно. И нет какого‑то острого ощущения недосказанности. А для того, чтобы воплотить какие‑то образы, покатать какую‑то программу, есть шоу, куда нас приглашают.
– Часто зовут?
– А мы открыты для всех предложений, потому что очень любим кататься. Сейчас поставили четыре новых номера. И это здорово, нет смысла катать одну и ту же программу. Мы постоянно придумываем интересные вещи, которые не успели показать зрителям в спортивной карьере.
– И главное, что никто и ничто вас не ограничивает?
– Конечно. В своих фантазиях мы никем не ограничены, разучиваем элементы, которые запрещены в танцах на льду, например, высокие поддержки, как в парном катании.
Так что сегодня я очень счастливый человек, надеюсь, что буду помогать развиваться моему любимому виду спорта, и чтобы в фигурном катании к результату добавилось еще немного какой‑то внутренней человеческой справедливости. Вот такие надежды я питаю, – сказала чемпионка России в танцах на льду Худайбердиева.