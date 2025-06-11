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Худайбердиева о завершении карьеры: «Нет никакого сожаления, ощущения недосказанности. Для того, чтобы показать какую-то программу, есть шоу»

Елизавета Худайбердиева заявила, что не жалеет о завершении спортивной карьеры.

Фигуристка выступала в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным. В апреле этого года они объявили, что заканчивают соревноваться.

– С момента объявления о завершении карьеры что изменилось в вашей жизни? Чувствуете ли себя немножко свободнее, счастливее, когда есть свободное время поспать, сходить куда хочется?

– Куда‑то сходить потусить или погулять мне никогда не было интересно, потому что я домашний и семейный человек. Высыпаюсь ли я теперь? Да! 

Говорю честно: нет никакого чувства сожаления о завершении карьеры, потому что, мне кажется, это событие пришло в то время, когда оно было нужно. И нет какого‑то острого ощущения недосказанности. А для того, чтобы воплотить какие‑то образы, покатать какую‑то программу, есть шоу, куда нас приглашают.

– Часто зовут?

– А мы открыты для всех предложений, потому что очень любим кататься. Сейчас поставили четыре новых номера. И это здорово, нет смысла катать одну и ту же программу. Мы постоянно придумываем интересные вещи, которые не успели показать зрителям в спортивной карьере.

– И главное, что никто и ничто вас не ограничивает?

– Конечно. В своих фантазиях мы никем не ограничены, разучиваем элементы, которые запрещены в танцах на льду, например, высокие поддержки, как в парном катании.

Так что сегодня я очень счастливый человек, надеюсь, что буду помогать развиваться моему любимому виду спорта, и чтобы в фигурном катании к результату добавилось еще немного какой‑то внутренней человеческой справедливости. Вот такие надежды я питаю, – сказала чемпионка России в танцах на льду Худайбердиева

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoЕгор Базин
танцы на льду
logoЕлизавета Худайбердиева
logoсборная России
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