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Светлана Журова: «В Госдуме работаю в комитете по международным делам. Для государства мои знания и компетенции важнее на международной повестке»

Журова ответила Тихонову, который заявил, что спортсменам нечего делать в Думе.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил с критикой в адрес бывших спортсменов в Государственной Думе. 

«У Александра Ивановича Тихонова отличается мнение по поводу спортсменов-депутатов. А он просто не видит нашу работу, не знает, что мы делаем. Тихонову почему-то кажется, что спортсмены-депутаты должны отстаивать только интересы спорта. В первую очередь мы должны отстаивать интересы своих избирателей. Когда человек приходит на работу в Госдуму, он не может защищать только спорт.

Я лично работаю в комитете по международным делам, то есть мои задачи – это международная повестка, вообще не связанная со спортом. Я выполняю свои задачи.

Почему я не пошла в комитет по спорту? Так сложилось, что для государства мои знания и компетенции важнее на международной повестке. Это совершенно правильно – использовать мой ресурс и ресурс Родниной в международном комитете.

При этом мы обе ведем и спортивные проекты. Только что Роднина вместе с Россотрудничеством проводила в Ленинградской области Всемирные игры юных соотечественников и ШОС. Это масштабное мероприятие – более 400 детей, 25 стран. Она координатор партпроекта «Детский спорт». И Роднина после этого ничего не делает для спорта?

У каждого депутата своя задача в Госдуме. Это как предъявить претензию тренеру взрослой сборной России: а почему ты не тренируешь детей, подрастающее поколение? Поэтому очень странно слышать, что мы в Госдуме не занимаемся вопросами спорта. Нужно понимать, что у каждого свой фронт работы», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Александр Тихонов о Госдуме: «Где видно, чтобы Журова, Роднина, Валуев отстаивали интересы народа? Спортсменам не хрен там делать»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
logoИрина Роднина
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