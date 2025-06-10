Светлана Журова: «Я готова провести бесплатный ликбез, семинар всем спортсменам, которые хотят стать депутатами»

Журова готова провести ликбез спортсменам, которые хотят стать депутатами.

Ранее 27-летний биатлонист Кирилл Бажин заявил, что хочет стать депутатом после завершения спортивной карьеры. Сейчас он обучается на юриста.

«Это нормальное стремление спортсменов стать депутатами, я поддерживаю их в этом. Если особенно в своем регионе развивать спорт, вообще никаких вопросов. Если спортсмен хочет сразу замахнуться на Государственную думу, есть нюансы. Лучше заранее проконсультироваться с нами.

Я абсолютна убеждена, что карьеру депутата надо начинать с регионального Заксобрания, понять, как это работает, и только после этого пытаться попасть в Госдуму. В таком случае работа депутата будет качественнее.

То есть придя в Госдуму или Заксобрание своего региона, биатлонист-депутат не сможет развивать один биатлон. Я рекомендую всем сначала пройти через региональное Заксобрание. Уже там есть много ограничений, вещей, которые спортсмен на старте не знает, а потом не готов жить с ними дальше.

Не каждый человек готов публиковать декларацию о доходах, иметь определенные ограничения, например, по выездам, как сейчас. Я готова провести бесплатный ликбез, семинар всем спортсменам, которые хотят стать депутатами, и рассказать, что их ждет на разных этапах законодательной власти.

Например, Евгений Плющенко был депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга, но ничем это не закончилось. Ему не понравилось, он не справился в роли депутата, понял, что ему нужно заниматься не этим, а фигурным катанием.

Нужно выбирать то, что тебе по душе, а не смотреть на то, что попадешь на гособеспечение. А еще не в каждом Заксобрании есть зарплата. В каких-то регионах 25% работают на платной основе, где-то – 50%. Новичкам сразу не дадут зарплату.

На региональном уровне люди точно не из-за денег идут в депутаты», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.