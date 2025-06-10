Ирина Роднина: «Госдума – это не бюро по трудоустройству. Если у спортсменов именно такая цель – просто трудоустроиться, то это плохо закончится»

Ирина Роднина заявила, что Госдума не является бюро по трудоустройству.

Ранее 27-летний биатлонист Кирилл Бажин заявил, что хочет стать депутатом после завершения спортивной карьеры. Сейчас он обучается на юриста.

– Как вы оцените стремление Бажина стать депутатом? Уже не первый действующий спортсмен заявляет о желании работать в этой сфере.

– Флаг ему в руки. Он же не сказал, каким именно депутатом хочет быть. У нас есть депутаты муниципальных, региональных собраний, Государственной думы. У Бажина большой диапазон действий.

Госдума или Заксобрание – это не бюро по трудоустройству. Если у спортсменов, которые хотят стать депутатами, именно такая цель – просто трудоустроиться, то это плохо закончится.

А если у них серьезные намерения помочь населению, стране и есть подготовленная программа, то это замечательное стремление, я поддерживаю, – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.