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Ирина Роднина: «Недоверие к депутатам имеет под собой почву. Сначала у нас царь от всего отказался, потом коммунисты отказались»

Ирина Роднина рассказала о причинах недоверия народа к депутатам.

«Негативное отношение к депутатам? Это благодаря прессе. Вообще создавался определенный имидж. Конечно, депутаты первых созывов, когда страна жила без правил и нормативов и больше по понятиям, были разные.

Все меняется. Наверное, этот имидж был по-своему справедлив в 90-е годы. Сегодня даже законодательство в области депутата и его положения здорово поменялись [по сравнению] с тем, что было тогда. Стало ли меньше негатива? Доверие можно потерять элементарно и очень быстро, другое дело — возвращать его: это долгий и длинный путь.


Это идет долгий процесс. У нас не было доверия к руководству страны, это доверие предали, когда страны [СССР] не стало. Та власть, которая была в 1991 году, просто предала народ. Сначала у нас царь в 1917 году от всего отказался, потом коммунисты отказались. Поэтому недоверие к депутатам имеет под собой почву.

Чтобы такое отношение изменить, надо работать. Не болтать, а делами доказывать. Думаю, самый наглядный пример — работа и деятельность нашего президента.

Удается ли мне поменять мнение людей о депутатах? Я стараюсь честно выполнять свои обязанности, и больше чем честно. А делать выводы, наверное, не моя работа», – рассказала депутат Госдумы Ирина Роднина.

А чем все-таки занимаются спортсмены в Думе? Иногда голосуют «против»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
Государственная дума
Политика
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