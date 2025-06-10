Алина Загитова: «В Пхенчхане после короткой программы приснилось, что выиграла произвольную. Сон оказался пророческим»

Алина Загитова рассказала, что снилось ей про Олимпийские игры.

Фигуристка Загитова – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в одиночном катании, серебряный призер в командном турнире.

– Олимпиада возвращается к вам во сне?

– Теперь уже нет. Первые годы – бывало.

– В формате ужасов – «упала, проиграла»?

– Ага, сплошные кошмары. К примеру, надеваю в раздевалке коньки, начинаю шнурки завязывать – а они почему-то бесконечные, у меня ничего не получается. Время поджимает, уже на лед пора... Несколько раз видела этот сон. Но был и другой.

– Какой?

– Вещий. В Пхенчхане после короткой программы приснилось, что выиграла произвольную. Некоторые сны моментально забываешь. А этот прямо в деталях отпечатался в памяти.

– Надо же.

– Открываю глаза и понимаю, что произвольная еще только будет. Сначала расстроилась. Потом сказала себе: «Нужно, чтобы все получилось и наяву».

– Сон придал уверенности в тот вечер?

– Сто процентов! А главное, оказался пророческим, – ответила Загитова .