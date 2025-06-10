Алина Загитова: «Канделаки мне очень импонирует. Для меня Тина – один из примеров, как выстраивать работу продюсера»

Алина Загитова назвала Тину Канделаки примером в работе продюсера.

27 и 28 июня олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова представит в Санкт-Петербурге ледовый рок-мюзикл «Ассоль».

– Вы однажды сказали: «Я жуткая перфекционистка и самокопун». В работе это мешает или помогает?

– Второе. Чем больше копаешься внутри, тем быстрее приходишь к улучшенной версии самой себя. Когда вечером возвращаюсь домой, сразу начинаю анализировать прошедший день. Что удалось, а что – нет. Что обязательно нужно сделать завтра. Моя команда уже не в восторге от того, что около 12 ночи получает сообщения или звонки.

– Про Тину Канделаки говорят, что последнее сообщение от нее в рабочий чат прилетает в два часа ночи, а первое – в шесть утра. Регулярно! Это и ваш случай?

– Ну, в такую рань в наш чат я еще не писала. Но ничего нельзя исключать. Скоро начнутся репетиции, а они в основном ночные, затягиваются порой до семи утра. На «Хранителях времени» мы уже с этим сталкивались.

– «Ассоль» – шоу масштабное, дорогое. Каждую мелочь важно предусмотреть.

– Безусловно. Вот почему стараюсь контролировать все-все-все. Мне так спокойнее. Но дается нелегко, домой приезжаю обессиленная. А что касается Канделаки, она мне очень импонирует. Видела кучу ее интервью. Для меня Тина – один из примеров, как выстраивать работу продюсера, – сказала Загитова.

Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются – два показа уже отменили