Загитова о вредных привычках: «Спать ложусь поздно. Могу в PlayStation поиграть, но криминала в этом не вижу. Как и в чипсах»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова назвала свои вредные привычки.

– Илья Авербух перечислил свои вредные привычки: «Матерюсь, непунктуален, ем на ночь, готов часами рубиться в PlayStation». У вас какие?

– Спать ложусь поздно. Тоже могу в PlayStation поиграть, но криминала в этом не вижу. Как и в чипсах, например. Все люди хотят иногда расслабиться.

– Пяти часов сна вам хватает?

– Что вы! Если выпадает шанс подольше поваляться в кровати, никогда его не упущу. Тут 22 часа ехала на поезде в Краснодар. Так почти всю дорогу проспала!

– Сильно.

– Меня проводница разбудила. Стала переживать, все ли со мной в порядке. А то закрылась в СВ на сутки – и тишина.

– Что себе категорически запрещаете?

– Ничего.

– А сигареты? Фастфуд?

– Я не курю. В моей жизни не было ни одной затяжки. Фастфуд не под запретом. Если душа просит – заезжаю и покупаю.

– Когда просила в последний раз?

– Месяц назад. Но я не объедаюсь. Беру шесть наггетсов и картошку по-деревенски. Либо фри. Все! – ответила фигуристка.