Алина Загитова показала, как играет на пианино
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, как играет на пианино.
Фигуристка выложила видео в своем телеграм-канале.
27 и 28 июня в Санкт-Петербурге пройдет ледовое шоу Загитовой «Ассоль».
Загитова о шоу «Ассоль»: «Мы идем в новом направлении, совмещаем современную симфоническую музыку с роком. Такого не было не только в России, но и в мире»
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
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