Алина Загитова: «Решила заняться флористикой. Вкусные цветочки и минимализм»
Алина Загитова занялась флористикой.
«Просто решила поделиться с вами, как я разгружаюсь после тяжелых дней. А они у меня действительно немножечко загруженные.
Новое хобби открыла я для себя: решила заняться флористикой. Очень успокаивает, все цветы вкусно пахнут, еще сезон сирени. Потрясающий аромат, конечно, дает в доме.
Это у нас просто обычная классика, минимализм (показывает на видео – Спортс’’), тут – вкусные цветочки и тоже минимализм. Мне кажется, прикольно получилось. Ну, и на заднем фоне турецкий сериал», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
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