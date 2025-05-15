Алина Загитова: «Решила заняться флористикой. Вкусные цветочки и минимализм»

Алина Загитова занялась флористикой.

«Просто решила поделиться с вами, как я разгружаюсь после тяжелых дней. А они у меня действительно немножечко загруженные.

Новое хобби открыла я для себя: решила заняться флористикой. Очень успокаивает, все цветы вкусно пахнут, еще сезон сирени. Потрясающий аромат, конечно, дает в доме.

Это у нас просто обычная классика, минимализм (показывает на видео – Спортс’’), тут – вкусные цветочки и тоже минимализм. Мне кажется, прикольно получилось. Ну, и на заднем фоне турецкий сериал», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова .