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«Выйду на соревнования, когда полностью восстановлюсь. О переходе в другую сборную не думала». Вероника Жилина ответила на вопросы болельщиков

Вероника Жилина заявила, что не собирается переходить в другую сборную.

Фигуристка ответила на вопросы болельщиков в своем телеграм-канале.

– Восстанавливаешь ли ты прыжки ультра-си? И готовишься ли к следующему сезону?

– Пока восстановила все тройные и каскады 3+3. К элементам ультра-си ещё не приступала. Не тороплюсь! К следующему сезону, конечно, готовлюсь! 

– Когда собираешься выйти на соревнования?

– Когда полностью восстановлюсь. 

– Где ты учишься сейчас?

– В училище олимпийского резерва. 

– Сколько раз в неделю занимаешься и по сколько часов?

– Тренируюсь шесть раз в неделю. Два часа зал и два часа тридцать минут – лед. 

– Если бы не фигурное катание, то что?

– Фехтование, современные танцы, картинг или футбол.

– Кем бы ты хотела работать в будущем?

– Тренером или дизайнером квартир.

– Скучаешь по соревнованиям?

– Очень!

– Думала о переходе в другую сборную?

– Нет, – ответила Жилина. 

В России кризис взрослых фигуристок: на всю страну 6 здоровых (и это включая Трусову)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Вероники Жилиной
женское катание
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