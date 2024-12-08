«Выйду на соревнования, когда полностью восстановлюсь. О переходе в другую сборную не думала». Вероника Жилина ответила на вопросы болельщиков

Вероника Жилина заявила, что не собирается переходить в другую сборную.

Фигуристка ответила на вопросы болельщиков в своем телеграм-канале.

– Восстанавливаешь ли ты прыжки ультра-си? И готовишься ли к следующему сезону?

– Пока восстановила все тройные и каскады 3+3. К элементам ультра-си ещё не приступала. Не тороплюсь! К следующему сезону, конечно, готовлюсь!

– Когда собираешься выйти на соревнования?

– Когда полностью восстановлюсь.

– Где ты учишься сейчас?

– В училище олимпийского резерва.

– Сколько раз в неделю занимаешься и по сколько часов?

– Тренируюсь шесть раз в неделю. Два часа зал и два часа тридцать минут – лед.

– Если бы не фигурное катание, то что?

– Фехтование, современные танцы, картинг или футбол.

– Кем бы ты хотела работать в будущем?

– Тренером или дизайнером квартир.

– Скучаешь по соревнованиям?

– Очень!

– Думала о переходе в другую сборную?

– Нет, – ответила Жилина.

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