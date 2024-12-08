«Выйду на соревнования, когда полностью восстановлюсь. О переходе в другую сборную не думала». Вероника Жилина ответила на вопросы болельщиков
Фигуристка ответила на вопросы болельщиков в своем телеграм-канале.
– Восстанавливаешь ли ты прыжки ультра-си? И готовишься ли к следующему сезону?
– Пока восстановила все тройные и каскады 3+3. К элементам ультра-си ещё не приступала. Не тороплюсь! К следующему сезону, конечно, готовлюсь!
– Когда собираешься выйти на соревнования?
– Когда полностью восстановлюсь.
– Где ты учишься сейчас?
– В училище олимпийского резерва.
– Сколько раз в неделю занимаешься и по сколько часов?
– Тренируюсь шесть раз в неделю. Два часа зал и два часа тридцать минут – лед.
– Если бы не фигурное катание, то что?
– Фехтование, современные танцы, картинг или футбол.
– Кем бы ты хотела работать в будущем?
– Тренером или дизайнером квартир.
– Скучаешь по соревнованиям?
– Очень!
– Думала о переходе в другую сборную?
– Нет, – ответила Жилина.
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