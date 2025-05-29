Тарасова о том, что ФФККР не отпускает Жилину: «Она выплатила только деньги за пошив соревновательных платьев. Об этом смешно даже говорить»

Тарасова считает, что ФФККР права, не отпуская Жилину в сборную Азербайджана.

13 мая исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отказал 17-летней Веронике Жилиной в переходе. Позднее «Р-Спорт» сообщил, что Жилина выплатила ФФККР около миллиона рублей в качестве компенсации за подготовку.

«Она выплатила только деньги за пошив соревновательных платьев за последние годы. Об этом смешно даже говорить.

Я думаю, правильно делает федерация России, что не отпускает ее», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос перехода Жилиной 4-5 июля.