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Загитова о подготовке шоу «Ассоль»: «Моя задача как продюсера – всех успокоить, поработать немного психологом и найти компромисс. Наверное, это самое сложное»

Загитова рассказала, что выступает в роли психолога при подготовке шоу «Ассоль».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.

«Что самое сложное при подготовке такого проекта? Сложно, когда что-то идет не по плану, сохранять холодную голову, чтобы принимать решения. А также быть в теме абсолютно всего, стараться ничего не упустить. Так как я спортсменка, я привыкла пахать.

Для меня есть сложности и в том плане, что все в команде творческие, очень эмоциональные, у всех свое видение – кому-то что-то не нравится, случаются недопонимания. Поэтому моя задача как продюсера – всех успокоить, поработать немного психологом и найти компромисс. Наверное, это самое сложное.

Мы на финальной стадии, скоро выйдем репетировать на лед. Конечно, по опыту моего первого проекта «Хранители времени» я понимаю, что пока не пройдут все шоу, мы будем работать. И что-то, естественно, менять в процессе.

В процессе работы мы решили, что наша Ассоль будет не бунтаркой, а очень светлым, чистым персонажем. Она верит в мечту, она не озлобилась, несмотря на то что все над ней издеваются. Она через трансформацию приходит к лучшей версии себя, борется с миром несправедливости и грязи», – сказала Загитова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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