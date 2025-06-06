Загитова о шоу «Ассоль»: «Рок – это жанр, который очень многогранен. Это про свободу, мы можем похулиганить в проекте»

Алина Загитова рассказала о подготовке ледового шоу «Ассоль».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.

«После моего первого шоу был позитивный отклик от людей. Сейчас много продуктов на рынке, но мы делаем что-то новое – хочется привлечь молодых людей к спорту, к культуре.

Сложно начинающему продюсеру найти поддержку. Рада, что у нас есть партнеры, которые нам помогают.

Рок – это жанр, который очень многогранен, через него можно показать многое, раскрыть по-новому героев. Это про свободу, мы можем похулиганить в проекте.

Режиссура – долгий процесс, мы в нем многое меняем. Наша Ассоль – хрупкая, ранимая, верит в свою мечту, борется с несправедливостью мира. Такую героиню мы видим», – сказала Загитова.