Загитова о шоу «Ассоль»: «Рок – это жанр, который очень многогранен. Это про свободу, мы можем похулиганить в проекте»
Алина Загитова рассказала о подготовке ледового шоу «Ассоль».
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.
«После моего первого шоу был позитивный отклик от людей. Сейчас много продуктов на рынке, но мы делаем что-то новое – хочется привлечь молодых людей к спорту, к культуре.
Сложно начинающему продюсеру найти поддержку. Рада, что у нас есть партнеры, которые нам помогают.
Рок – это жанр, который очень многогранен, через него можно показать многое, раскрыть по-новому героев. Это про свободу, мы можем похулиганить в проекте.
Режиссура – долгий процесс, мы в нем многое меняем. Наша Ассоль – хрупкая, ранимая, верит в свою мечту, борется с несправедливостью мира. Такую героиню мы видим», – сказала Загитова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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