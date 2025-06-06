Медведева об участии в шоу Загитовой: «На лед с Алиной мы еще не выходили. Мандража нет, есть ожидания, как сложится сотрудничество»

Евгения Медведева поделилась ожиданиями от участия в шоу Алины Загитовой.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня. Двукратная чемпионка мира Медведева сыграет роль Хины Меннерс.

«Нам только предстоит приступить к репетициям. С Алексеем Ягудиным не раз выступали вместе, и наша задача понять историю, что мы должны передать. На лед с Алиной мы еще не выходили. Мандража нет, есть ожидания, как сложится сотрудничество», – сказала Медведева.