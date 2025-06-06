Загитова о костюме Медведевой для шоу «Ассоль»: «Я ночами рисовала эскизы, потом показывала костюмерам. У нас у всех был выход из зоны комфорта»

Загитова рассказала, что придумала костюм Медведевой для роли в шоу «Ассоль».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сыграет роль Хины Меннерс.

«Наверное, у нас больше как противостояние образов. Если посмотрите на афишу – Алина в белом, все остальные в черном. Алексей вообще в косплее Оззи Осборна.

Когда на меня надевали весь этот костюм, я несколько раз сказала – вот он, выход из зоны комфорта! Но я бы сказала, что абсолютного зла в моем персонаже нет. Было некоторое непонимание между нашими с Алиной персонажами, но в конце мой персонаж сделает правильный выбор», – сказала Медведева.

«Женя еще не знает, но ее костюм был самым сложным. Я ночами рисовала эскизы, потом показывала костюмерам. У нас у всех это был выход из зоны комфорта. Я сразу придумывала костюм именно под Женю», – добавила Загитова.