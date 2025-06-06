Автор стихов к шоу Загитовой «Ассоль»: «Для меня главное, чтобы Грин в гробу не перевернулся»

Автор стихов к шоу Загитовой «Ассоль» рассказала о своей задаче.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.

«Для меня главное, чтобы Грин в гробу не перевернулся. Мы старались менять, и в рамках режиссуры мы имеем на это право.

Что касается Ассоль, я сражалась с командой, чтобы она осталась хрупкой девушкой, потому что озлобленной никакие паруса не нужны. Хотелось сохранить свет истории», – сказала автор сценария и стихов Ника Симонова.

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