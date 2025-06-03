Софья Муравьева: «Надеюсь, когда-нибудь международную арену откроют все-таки. Очень-очень щепетильная тема для меня»

Софья Муравьева рассказала о переживаниях из-за недопуска на мировую арену.

18-летняя Муравьева – двукратный призер чемпионатов России. С марта 2022 года представителей страны не допускают до турниров Международного союза конькобежцев (ISU).

«Я всегда надеялась, что буду кататься долго, что моя карьера будет очень яркой. И до сих пор надеюсь, что так и будет. Еще надеюсь, что когда-нибудь международную арену откроют все-таки.

Часто ли думаю о международных соревнованиях? Это больная тема, потому что очень долгое время мы находимся без них. Сначала был ковид, потом отстранение, сейчас тоже отстранение – оно длится уже достаточно долго. Очень-очень щепетильная тема для меня.

Сейчас не особо думаю об этом – я больше настроена на сезон, на работу, которую мне надо сейчас сделать, чтобы войти хорошо в сезон. Все свои слабые и сильные стороны я прекрасно знаю, я понимаю на опыте, над чем мне больше надо работать. Поэтому времени на мысли о международной арене нет, но надежда всегда присутствует.

Раньше больше думала о международной арене. Было даже такое, что я очень переживала, была расстроена, что мы не катаемся там, были даже плохие мысли. Но сейчас все хорошо», – сказала Муравьева.