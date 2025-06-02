Муравьева о четвертом месте на ЧР: «Очень расстроилась. На следующий день взяла себя в руки, сказала, что буду сильной, прекращу это проклятие»

Софья Муравьева рассказала, что недовольна многими моментами в сезоне.

«На самом деле эмоционально было тяжело на контрольных прокатах, были свои причины – взросление, это достаточно тяжело далось. Определенные вещи по здоровью тоже были. Поэтому я не очень довольна этим сезоном.

Я довольна только чемпионатом России по прыжкам, «Русским вызовом», короткими программами на Кубке Первого канала и в финале Гран-при и произвольной программой на чемпионате России. Есть определенные моменты, которыми я довольна, и много тех, которыми очень недовольна.

По поводу четвертых мест – в какой-то момент очень расстраивалась, в какой-то момент я над этим смеялась, пыталась как шутку это все воспринимать. В один момент на чемпионате России я очень расстроилась, на следующий день взяла себя в руки, сказала, что буду сильной, дальше пойду и прекращу это проклятие.

Это, наоборот, повлияло на меня в лучшую сторону. Но после финала – опять в худшую, было очень сложно даже на тренировочный лед выходить. Эмоционально очень сложно было, были качели.

Старалась справиться с этим сама, но моя семья меня всегда и везде поддерживала. Эмоционально очень помог выезд на Байкал, прям раскрыл немного. Очень много друзей, которые тоже были на Байкале, помогли, поддержали.

«Русский вызов» помог, я почувствовала поддержку. Видела, что в разных голосованиях выигрывала, где-то второе место, где-то первое. Люди писали, что им очень понравилось, меня это зарядило.

Конечно, обидно было, что осталась без какой-нибудь номинации, естественно, это не укор, но каждый спортсмен хочет какой-то приз. Но главный мой приз – это болельщики и то, что им очень понравилось», – сказала фигуристка.

Фигурные трансферы – кто куда: Жилину ждут в Азербайджане, Самсонов уходит от Тутберидзе