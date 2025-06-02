Софья Муравьева: «Мне очень понравилось работать как с Бенуа Ришо, так и с Ильей Авербухом. Очень разные люди и очень разные постановки»

Софья Муравьева заявила, что осталась довольна работой с Ришо и Авербухом.

«Мне очень понравилось работать как с Бенуа Ришо, так и с Ильей Авербухом. Я получила огромное удовольствие от работы с каждым из них и до сих пор нахожусь под большим впечатлением. Очень разные люди и очень разные постановки.

Две новые программы мне очень нравятся, еще много работы предстоит над ними, надеюсь, что в сезоне хорошо их покажу, и мои постановщики и тренеры будут довольны», – сказала Муравьева.

Также фигуристка поделилась впечатлениями от мастер-классов, которые она провела для профессиональных спортсменов и любителей.

«Я уже давно хотела провести мастер-класс. Я видела, как спортсмены проводили мастер-классы в других городах и тоже очень хотела, но как-то все не получалось. И потом решила просто взять все в свои руки и закрыть гештальт.

Мне очень понравилось. Помогаешь людям, исправляешь ошибки. Все-таки как профессиональный спортсмен я спокойно вижу ошибки, знаю упражнения, которые могут помочь. Я думала, что с любителями немного сложнее, чем с профессиональными спортсменами, но после мастер-классов я поняла, что и там, и там я хорошо справляюсь.

Один раз две девочки были пятилетние. Я дала им задание, чтобы они прыгали все, что хотели, а я буду исправлять ошибки. Одна из них подъехала ко мне и сказала, что хочет прыгнуть сальхов – ойлер – сальхов – ойлер – сальхов, но у нее обычно не получается. Я сказала, что точно сейчас получится, и она сделала с первого раза.

Потом еще была девочка, я ей объясняла, как сделать лутц, у нее изначально не получалось. Объяснила, в чем ее ошибка, и у нее получилось. Меня это очень заряжает, пытаюсь каждому уделить время», – добавила Муравьева.