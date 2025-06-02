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Илья Авербух: «Муравьева в короткой программе предстанет в более ярком характерном образе. Это не лирический образ»

Авербух заявил, что в новой программе Муравьева предстанет в характерном образе.

«Я поставил Софье короткую программу. Работали очень плодотворно и могу рассказать, что Соня предстанет в более ярком характерном образе. Это не лирический образ, а характерный.

Соня находится в хорошем настроении и боевом духе. Было творческое соавторство, она сама предлагала многие вещи. Мне кажется, на данном этапе мы остались довольны друг другом.

Но самое главное, чтобы программа исполнялась чисто. Тут предстоит огромная работа, но уверен, что Алексей Николаевич Мишин и его тренерский штаб — специалисты, не нуждающиеся ни в каких советах. Они точно знают, что делать», — сказал Авербух.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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