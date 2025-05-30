Свинин о судействе в танцах на льду: «Ситуация действительно изменилась. У молодежи появилось больше шансов приблизиться к элите»

Свинин и Жук считают, что судейство в танцах на льду стало лучше.

— Многие отмечают, что судейство в танцах стало адекватнее. Это связывают с приходом нового президента ФФКР Антона Сихарулидзе.

Свинин: Ситуация действительно изменилась. У молодежи появилось больше шансов приблизиться к элите — и это правильно. Молодых надо мотивировать.

Жук: Это в плюс всем. Но кататься надо так, чтобы рука дрогнула поставить низкую оценку. А если что-то не получилось — главное, не останавливаться, не опускать крылья. Если есть здоровье, силы, если работает голова — все получится.

А тренерам главное — верить в своих спортсменов, делать классные программы, работать с утра до ночи. Если в спортсмена верить, ему по силам даже летать, – рассказали тренеры Ирина Жук и Александр Свинин .