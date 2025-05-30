Жук о Леонтьевой и Горелкине: «Им достаточно сказать: «Ребята, не туда движемся» – и все, они работают дальше. Без обид, без хлопанья дверью»

Жук и Свинин рассказали о работе с Леонтьевой и Горелкиным.

— Какую бы оценку вы Софье и Даниилу поставили по итогам прошедшего сезона?

Жук: Наверное, четыре. И только потому, что не было чистых прокатов на соревнованиях — таких, как на тренировках. Порой они могли так прокатать, что мы стоим и переглядываемся с Сашей. Поверьте, нам есть с чем сравнивать. А вот на соревнованиях этого пока не хватает. Поэтому — четыре.

— Насколько они как ученики восприимчивы?

Жук: Именно вот этим они нам и нравятся. Мы почти 24 года тренируем, через нас много учеников прошло. Эти ребята очень мыслящие, они все прорабатывают, анализируют. Для них фигурное катание — не только тренировки. Это для них большой процесс, в котором активно работает голова.

— Как вы относитесь к тому факту, что с возрастом фигуристы хотят быть самостоятельнее, все сами решать?

Свинин: Все от головы идет. Когда спортсмены маленькие, они смотрят тебе в рот, ловят каждое твое слово, любой жест, чтобы ты только на них обратил внимание. Они счастливы, когда с ними работают. Когда они взрослеют и чего-то добиваются, важно не забывать: ты и твои тренеры — это одна команда, в которой каждый должен прислушиваться к другому.

Да, нужно иметь свое мнение, уметь рассуждать, но не стоит воспринимать тренера как обслуживающий персонал. Тренер тебя мотивирует, может подтолкнуть или остановить в нужный момент.

Жук: Тренер должен видеть со стороны все, что происходит. Если бы можно было обойтись без тренеров, половина бы так и работала. Такие примеры были, даже среди известных спортсменов, но их по пальцам пересчитать. Нужен взгляд со стороны. Это очень важно. Слово тренера может и убить, и окрылить.

— Конфликты на льду у вас бывают?

Жук: Софья и Даниил — ребята умные, и это очень приятно. Ссоры, конечно, бывают, но настолько небольшие, что забываются очень быстро. Им достаточно сказать: «Ребята, не туда движемся» — и все, они работают дальше. Без обид, без недовольных лиц, без хлопанья дверью, – рассказали тренеры Ирина Жук и Александр Свинин.