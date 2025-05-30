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Свинин о недопуске Степановой и Букина на Игры-2026: «Это действительно ужасно. Мы долго переживали тот момент»

Свинин и Жук поделились эмоциями от недопуска Степановой и Букина к Играм-2026.

– Ирина, Александр, так случилось, что наше интервью состоялось после решения Международного союза конькобежцев (ISU) не допускать к олимпийскому отбору наших танцоров и спортивные пары. Поэтому начну с вопроса об этой ситуации. Какими у вас были первые эмоции?

Свинин: Конечно, мы, как и все, расстроены этой ситуацией. И понимаем чувства ребят — они готовились, хотели выступать.

С Сашей и Иваном мы были в такой же ситуации в 2018 году — казалось, всего шаг остался до участия в Пхенчхане. И вдруг нам без всяких объяснений сообщают, что мы никуда не едем. Все ровно так же, как и сейчас. Это действительно ужасно. Мы долго переживали тот момент. Поэтому сейчас искренне сочувствуем им. 

– Вы видели их заявление, в котором они обратились к новой главе МОК Кирсти Ковентри?

Жук: Надо использовать все возможности и пробовать достучаться все-таки до ISU и до МОК, – рассказали тренеры Александр Свинин и Ирина Жук.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoАлександр Свинин
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logoОлимпиада-2026
танцы на льду
logoсборная России
logoАлександра Степанова
logoИрина Жук
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