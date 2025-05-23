Губерниев о переходе Жилиной: «Если это не возбраняется, заплатил – и вперед. Но в идеале это должно быть регламентировано»

Дмитрий Губерниев оценил возможный переход фигуристки Вероники Жилиной.

Сообщалось, что 17-летняя спортсменка намерена перейти в Азербайджан. По информации «Р-Спорта», Жилина выплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) миллион рублей в качестве компенсации за подготовку.

«Понятно, что государство тратит определенные деньги на подготовку, которая была с детских лет, если школа действительно была бесплатной, хотя в фигурном катании сейчас сплошная коммерция. Значит, это своеобразный «Юрьев день» для девушки. Она заплатила или за нее заплатили – вопрос на самом деле не дискуссионный, а вопрос закона, юридического сопровождения и правил, которые есть.

Если это не возбраняется, заплатил – и вперед. Но в идеале это должно быть регламентировано. Я не понимаю уровень дискуссии. Это ее выбор. Если ее отпускали только с возможностью компенсации, то она просто заплатила и ушла. Конец истории», – сказал спортивный комментатор Губерниев .

В сезоне-2022/23 Жилина побеждала в финале Гран-при России среди юниоров, была серебряным призером юниорского первенства страны.