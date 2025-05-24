Ирина Роднина: «Государство потратило на Жилину некое количество средств. Достаточно ли миллиона, чтобы это покрыть? Мне сложно сказать»

Ирина Роднина высказалась о возможном переходе Вероники Жилиной в Азербайджан.

По информации «Р-Спорта», 17-летняя спортсменка выплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) миллион рублей в качестве компенсации за подготовку.

«Государство потратило на нее некое количество средств. Будучи в сборной, она получала стипендию, экипировку, с ней работал тренер, за которого она не платила. Плюс наверняка на лечение что-то шло, она же последние сезоны не каталась из-за травмы.

Достаточно ли миллиона, чтобы это покрыть? Мне сложно сказать, не знаю, что именно входило в эту сумму, просто предполагаю, что речь об экипировке, сборах, лечении. У нас недавно была ситуация, что из Московской области спортсмен решил выступать за Санкт-Петербург с разрешения федерации. Тут каждый определяет сам – если национальная федерация не против, то что может сделать региональная», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Роднина .