Ирина Роднина: «Не сомневаюсь, что наши одиночники пройдут отбор на Олимпиаду. А вот про медали... Поедут новые люди, к ним нужно присмотреться»

Ирина Роднина уверена, что Петросян и Гуменник пройдут отбор на Олимпиаду.

Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе выступят на отборочном турнире к Олимпийским играм-2026, который пройдет в Пекине в сентябре.

«Не сомневаюсь, что наши одиночники пройдут отбор. А вот про медали на Олимпиаде... Если брать чисто технический набор, то у нас есть возможность. Но те, кто поедут – люди новые. А к таким нужно время присмотреться. Достаточно редкое явление в фигурном катании, когда пришел и победил.

Будем надеяться на хорошее и чистое катание наших спортсменов, и, конечно, хочется надеяться на самый высокий результат. Выбор нашей федерации? Так понимаю, что этих спортсменов выбрали по результатам чемпионата России.

Выбор Гуменника первым номером? Наверное, посчитали суммарно, у кого лучше: у него или у Владислава Дикиджи . Не очень в курсе, но мне кажется, что у Гуменника более стабильные результаты», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина .