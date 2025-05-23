Трусова и Игнатов посетили вечеринку на дне рождения блогера Янгера

Фигуристы Александра Игнатова (Трусова) и Макар Игнатов посетили вечеринку по случаю дня рождения блогера Алексея Янгера.

Александра выложила в телеграм-канале видео с мероприятия. Сегодня, 23 мая, блогеру исполнилось 24 года.

«Всем привет! А мы сегодня на дне рождения. Поздравляем Лешу», – сказала фигуристка.

«Как вам моя прическа?» – написала она в следующей публикации.