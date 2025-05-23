Трусова и Игнатов посетили вечеринку на дне рождения блогера Янгера
Фигуристы Александра Игнатова (Трусова) и Макар Игнатов посетили вечеринку по случаю дня рождения блогера Алексея Янгера.
Александра выложила в телеграм-канале видео с мероприятия. Сегодня, 23 мая, блогеру исполнилось 24 года.
«Всем привет! А мы сегодня на дне рождения. Поздравляем Лешу», – сказала фигуристка.
«Как вам моя прическа?» – написала она в следующей публикации.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
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