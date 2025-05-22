Светлана Журова: «ФФККР хотела удержать Жилину компенсацией. Но она все равно решила уехать, потому что видит, что наших спортсменов не допускают»

Журова высказалась о переходе Жилиной в сборную Азербайджана.

Ранее стало известно, что 17-летняя фигуристка Вероника Жилина хочет перейти в сборную Азербайджана. «Р-Спорт» сообщил, что она выплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) миллион рублей в качестве компенсации за подготовку.

«ФФККР хотела удержать Жилину такой компенсацией, чтобы она не уезжала. Но она все равно решила уехать, потому что видит, что наших спортсменов не допускают на соревнования, пропускают через какой-то непонятный фильтр.

И на олимпийский отбор допустили только первые номера в мужском и женском одиночном катании. Жилина поняла, что ни при каких обстоятельствах не попадет сейчас на Олимпиаду. А так она вполне может успеть выступить в Италии в составе сборной Азербайджана.

Обидно, конечно, она хорошая спортсменка. Но Жилина выплатила компенсацию, теперь ей уже сложно что-то предъявить.

Будет самое удивительное, что выступая за сборную Азербайджана, Жилина сможет выставлять в соцсетях и георгиевскую ленточку, и поздравления с 9 мая. И в МОК, в ISU никто ей слова не скажет, ее никто не заблокирует как азербайджанскую спортсменку. Абсурдная ситуация, конечно.

Она не будет проходить через фильтры, которые проходят сейчас наши фигуристки при допуске на олимпийский отбор. Хотя Жилина такая же россиянка, как они», – сказала депутат Госдумы Светлана Журова.