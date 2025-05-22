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Тарасова о компенсации за подготовку Жилиной: «Миллион рублей? Это только за платья»

Татьяна Тарасова считает недостаточной компенсацию, которую заплатила Жилина.

Ранее стало известно, что 17-летняя фигуристка Вероника Жилина хочет перейти в сборную Азербайджана.

«Конечно, нам обидно, что мы растим детей до высокого уровня, а потом случается такое несчастье – нас не пускают никуда, и спортсмены уходят. Думаю, это будет продолжаться. У нас много девочек и мальчиков хороших, такими темпами вся Европа будет у нас их выкупать. Ерунда какая-то.

И ведь нигде не написано ничего про переходы. ISU должен четко это прописывать причины, по которым они возможны, за что нужно компенсировать и так далее», – сказала Тарасова.

«Р-Спорт» сообщил, что Жилина выплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) миллион рублей в качестве компенсации за подготовку.

«Миллион рублей? Это только за платья. Тренеры стоят дороже. Думаю, спортсмены должны компенсировать стоимость своей подготовки при переходе в другие страны.

Как рассчитать? Я откуда знаю, я же тренер. Слава богу, от меня никто не уходил. Это надо у федерации спрашивать про деньги и про то, почему не дают согласие на переход», – добавила заслуженный тренер СССР.

Ученице Плющенко срезали переход в Азербайджан. Минус шанс на Олимпиаду для Жилиной

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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