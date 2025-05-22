Медведева подарила Загитовой две серебряные медали: «Это мой момент психотерапии»

Евгения Медведева подарила Алине Загитовой серебряные медали в своем шоу.

Олимпийская чемпионка Загитова стала гостьей шоу двукратной чемпионки мира Медведевой «БеС комментариев».

Медведева зачитала Загитовой несколько комментариев и предложила угадать фейковый.

Медведева : Знаешь, сейчас будет просто мем года, потому что я никогда не могла подумать, что ты будешь сидеть в этом кресле. В наших выпусках в конце всегда гость уходит с призом.

И я на самом деле хотела, чтобы ты угадала комментарий, потому что я хотела, чтобы ты получила полноценный приз. У нас, значит, такая тема: если гость не угадывает комментарий, гость уходит с серебряной медалью.

Загитова : А че ты мне не говорила, ха-ха, я бы тогда занялась этим вопросом конкретно!

Медведева : А если гость угадывает, гость уходит с двумя серебряными медалями.

Загитова : Давай. У меня будет три!

Медведева : Приз в студию, пожалуйста! Это мой момент психотерапии сейчас, друзья, ха-ха.

Загитова : Вот для чего ты мне сказала сюда прийти! Сейчас пойдем поговорим, ха-ха!

Медведева : В общем, теперь ты двукратный серебряный призер выпуска «БеС комментариев», я тебя поздравляю!

Загитова : Повешу наравне с олимпийской медалью.

Скриншот: ютуб-канал Евгении Медведевой