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Медведева подарила Загитовой две серебряные медали: «Это мой момент психотерапии»

Евгения Медведева подарила Алине Загитовой серебряные медали в своем шоу.

Олимпийская чемпионка Загитова стала гостьей шоу двукратной чемпионки мира Медведевой «БеС комментариев».

Медведева зачитала Загитовой несколько комментариев и предложила угадать фейковый.

Медведева: Знаешь, сейчас будет просто мем года, потому что я никогда не могла подумать, что ты будешь сидеть в этом кресле. В наших выпусках в конце всегда гость уходит с призом.

И я на самом деле хотела, чтобы ты угадала комментарий, потому что я хотела, чтобы ты получила полноценный приз. У нас, значит, такая тема: если гость не угадывает комментарий, гость уходит с серебряной медалью.

Загитова: А че ты мне не говорила, ха-ха, я бы тогда занялась этим вопросом конкретно!

Медведева: А если гость угадывает, гость уходит с двумя серебряными медалями.

Загитова: Давай. У меня будет три!

Медведева: Приз в студию, пожалуйста! Это мой момент психотерапии сейчас, друзья, ха-ха.

Загитова: Вот для чего ты мне сказала сюда прийти! Сейчас пойдем поговорим, ха-ха!

Медведева: В общем, теперь ты двукратный серебряный призер выпуска «БеС комментариев», я тебя поздравляю!

Загитова: Повешу наравне с олимпийской медалью.

Скриншот: ютуб-канал Евгении Медведевой

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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