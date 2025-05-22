Загитова об изменениях во внешности: «Каждый человек по физиологии меняется: уходят щеки, меняется лицо. Вот я сделала брекеты – у меня полностью поменялось лицо»

Алина Загитова рассказала об изменениях во внешности из-за взросления.

Олимпийская чемпионка стала гостем шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев» .

– В какой-то момент стали заложниками собственного образа именно как спортсмены. Именно что образ Алины Загитовой как девочки в красной пачке с золотой медалью на пьедестале, которой было 15 лет. Мне кажется, сейчас фанаты тебя воспринимают как ребенка. И в этом плане есть сложности восприятия тебя как взрослого человека, который уже становится молодой женщиной, самодостаточной личностью.

– Да, в комментариях там люди пишут: ой, раньше была лучше, раньше была милее. Тогда-то мне было 15 лет – естественно.

– Причем в основном это пишут мужчины.

– С детьми, с семьей и так далее. К ним есть вопросики, так скажем. Но это уже другое шоу.

Да, я ощущаю на себе отголоски прошлого. Но каждый человек по физиологии меняется: уходят щеки, меняется лицо. Вот я сделала брекеты – у меня полностью поменялось лицо. Мне даже бабушка говорит: а куда делись твои щечки, а почему такие скулы?

– А ты скажи: беляши, беляши!

– Но она самый главный хейтер мой.

– Бабушка? Почему?

– Потому что как я к ней прихожу, она сразу же сканер вот так проходит. Но, чтобы вы понимали, я не часто к ней прихожу. По моему телу проходит глазами-сканерами. Она сразу это говорит. Но я привыкла уже. Я просто принимаю ее характер, – сказала Загитова.