  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Загитова о стиле: «Каждый мой образ в цензуре, и там нет никакой пошлости и слишком сильной откровенности. Я за этим очень тщательно слежу»
28

Загитова о стиле: «Каждый мой образ в цензуре, и там нет никакой пошлости и слишком сильной откровенности. Я за этим очень тщательно слежу»

Алина Загитова заявила, что не считает свой стиль в одежде откровенным.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова стала героем шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев», в котором гости отвечают на комментарии людей в интернете. 

– Комментарий. Юлия Викторовна пишет: «Олимпийская чемпионка, красивая молодая девушка. Зачем всем показывать, что она ходячий секс? Все последние образы очень спорные. Веет Валей Карнавал».

– При чем тут Валя? Я вообще не поняла, конечно.

– Ну, видимо, какая-то открытая одежда, я не знаю. Мы замечаем, что ты любишь экспериментировать со стилем. И это не всегда такая закрытая монашеская одежда. У тебя такие открытые экстравагантные выходы были. Насколько комфортно ты себя чувствуешь в такой, по мнению общества, сексуальной одежде?

– А что для людей сексуальная одежда? Руки открытые?

– Я думаю, это декольте.

– Все нельзя! Давайте сразу объясним людям, что каждый мой образ в цензуре, и там нет никакой пошлости и какой-то слишком сильной откровенности. Я за этим очень тщательно слежу, и сегодня я вот в таком образе, завтра я могу прийти и кардинально отличаться.

В определенном этапе жизни человек уже тоже, чтобы понять, что ему комфортнее, что ему лучше, ему надо попробовать. Если ты не будешь пробовать, ты не поймешь.

– А ты можешь сказать, что ты сейчас в периоде эксперимента и поиска себя? Или у тебя уже есть какое-то такое направление, в котором ты в собственном образе хочешь двигаться?

– Я не считаю, что надо быть заложником одного образа. Сейчас период рОковой Алины. Поэтому где-то я могу и волосы покрасить, где-то и клипсы надеть, хочешь, не хочешь, на нос или на губу. Всегда надо быть разной.

– Может быть, у тебя есть какие-то наметки со следующими экспериментами? Есть что-нибудь, что ты хотела бы попробовать? Потому что и фиолетовые волосы были, и в блонде ты была, и длинные и короткие. А что дальше?

– Мне кажется, на этом нужно остановиться немножко, – сказала Загитова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoЕвгения Медведева
logoАлина Загитова
женское катание
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Загитова о Медведевой в шоу «Ассоль»: «Для меня, как для продюсера, очень круто иметь в команде такого человека, как Женя»
16сегодня, 12:26
Евгения Медведева примет участие в шоу Алины Загитовой «Ассоль»
97сегодня, 12:11
Загитова стала гостем шоу Медведевой «БеС комментариев»
172сегодня, 07:47Видео
Главные новости
Тарасова о Загитовой и Медведевой: «Это прекрасно – мириться с подругами, с которыми ты прошел тяжелую спортивную жизнь»
120 минут назад
Алина Загитова: «Я думала над тем, чтобы сделать свой разговорник, но пока у меня мало материала. Мы работаем над этим»
2133 минуты назад
Медведева подарила Загитовой две серебряные медали: «Это мой момент психотерапии»
842 минуты назадФото
Загитова выступит в шоу Медведевой, посвященном дискотеке 2000-х
544 минуты назад
Загитова о будущем избраннике: «Чтобы понять, кто мне нужен, у меня должен быть какой-то опыт в этом. Мне кажется, что меня мужчины боятся»
5758 минут назад
Загитова о хейте: «Иногда я просто хочу себя разозлить, специально выделяю плохие комментарии и такая: «А, вот ты так сказала? Ну вот будет по-другому!»
5сегодня, 14:04
Загитова об увеличении губ: «Дайте мне жить просто спокойно свою жизнь. Каждый человек сам выбирает, как он хочет выглядеть»
55сегодня, 13:50
Загитова об изменениях во внешности: «Каждый человек по физиологии меняется: уходят щеки, меняется лицо. Вот я сделала брекеты – у меня полностью поменялось лицо»
14сегодня, 13:42
Загитова про афишу своего шоу: «Я включила все свои продюсерские навыки и понимала, что это людей больше зацепит, чем классическая Ассоль»
15сегодня, 12:59
Загитова о худобе: «Говорят, что я слишком быстро похудела. Но я целых два года шла к тому, что у меня такая фигура»
54сегодня, 12:45
Ко всем новостям
Последние новости
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
4сегодня, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
1213 мая, 13:25
Фигурист Галлямов: «Винисиус в «Реале» не нужен. Его надо отдать в «Зенит» к остальным бразильцам, а Соболева – в «Реал», чтобы забивать с навесов»
1113 мая, 08:56
Ишмуратова о недопуске Жулина: «Издевательства продолжаются. Во времена СССР такого вообще произойти не могло»
2227 апреля, 20:12
«Это наговор без доказательств». Мать 13-летней фигуристки ответила на заявления адвоката Медовикова
1327 апреля, 16:49
Медведева о просмотре футбола: «Бывают напряженные моменты, особенно в конце матчей, когда ты всей душой хочешь, чтобы любимая команда забила»
1226 апреля, 14:21
Блогер Саша Стоун: «Трусова – настоящий боец. Это точно одно из самых ярких и запоминающихся знакомств»
324 апреля, 20:34
Тренер по синхронному катанию Шикирун: «Последние два сезона не взвешиваю команду регулярно. Чтобы все толпой шли на весы как на эшафот – это я убрала»
621 апреля, 20:37
Петр Гуменник: «Узнал о предстоящем рекорде Овечкина, только когда он сравнялся с рекордом. Это, конечно, круто – спортивный дух, упорство, уверенность, напор»
510 апреля, 20:37