Загитова о стиле: «Каждый мой образ в цензуре, и там нет никакой пошлости и слишком сильной откровенности. Я за этим очень тщательно слежу»

Алина Загитова заявила, что не считает свой стиль в одежде откровенным.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова стала героем шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев» , в котором гости отвечают на комментарии людей в интернете.

– Комментарий. Юлия Викторовна пишет: «Олимпийская чемпионка, красивая молодая девушка. Зачем всем показывать, что она ходячий секс? Все последние образы очень спорные. Веет Валей Карнавал».

– При чем тут Валя? Я вообще не поняла, конечно.

– Ну, видимо, какая-то открытая одежда, я не знаю. Мы замечаем, что ты любишь экспериментировать со стилем. И это не всегда такая закрытая монашеская одежда. У тебя такие открытые экстравагантные выходы были. Насколько комфортно ты себя чувствуешь в такой, по мнению общества, сексуальной одежде?

– А что для людей сексуальная одежда? Руки открытые?

– Я думаю, это декольте.

– Все нельзя! Давайте сразу объясним людям, что каждый мой образ в цензуре, и там нет никакой пошлости и какой-то слишком сильной откровенности. Я за этим очень тщательно слежу, и сегодня я вот в таком образе, завтра я могу прийти и кардинально отличаться.

В определенном этапе жизни человек уже тоже, чтобы понять, что ему комфортнее, что ему лучше, ему надо попробовать. Если ты не будешь пробовать, ты не поймешь.

– А ты можешь сказать, что ты сейчас в периоде эксперимента и поиска себя? Или у тебя уже есть какое-то такое направление, в котором ты в собственном образе хочешь двигаться?

– Я не считаю, что надо быть заложником одного образа. Сейчас период рОковой Алины. Поэтому где-то я могу и волосы покрасить, где-то и клипсы надеть, хочешь, не хочешь, на нос или на губу. Всегда надо быть разной.

– Может быть, у тебя есть какие-то наметки со следующими экспериментами? Есть что-нибудь, что ты хотела бы попробовать? Потому что и фиолетовые волосы были, и в блонде ты была, и длинные и короткие. А что дальше?

– Мне кажется, на этом нужно остановиться немножко, – сказала Загитова .