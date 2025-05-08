Даниил Самсонов решил покинуть группу Этери Тутберидзе («Матч ТВ»)
Фигурист Даниил Самсонов решил покинуть группу тренера Этери Тутберидзе.
Об этом сообщает «Матч ТВ», причины не уточняются. Ранее спортсмен отписался от наставника в соцсети.
Самсонову 19 лет, он бронзовый призер Юношеских олимпийских игр и юниорского финала Гран-при сезона-2019/20. На последнем чемпионате России занял седьмое место.
В апреле фигурист нецензурно высказывался об участии в ледовом шоу Тутберидзе, но позже извинился за свои слова.
На данный момент Самсонов подписан в соцсети на группу тренера Светланы Соколовской, которая базируется на «Навка Арене».
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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