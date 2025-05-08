Даниил Самсонов решил покинуть группу Этери Тутберидзе («Матч ТВ»)

Фигурист Даниил Самсонов решил покинуть группу тренера Этери Тутберидзе .

Об этом сообщает «Матч ТВ», причины не уточняются. Ранее спортсмен отписался от наставника в соцсети.

Самсонову 19 лет, он бронзовый призер Юношеских олимпийских игр и юниорского финала Гран-при сезона-2019/20. На последнем чемпионате России занял седьмое место.

В апреле фигурист нецензурно высказывался об участии в ледовом шоу Тутберидзе, но позже извинился за свои слова.

На данный момент Самсонов подписан в соцсети на группу тренера Светланы Соколовской, которая базируется на «Навка Арене».