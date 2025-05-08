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Самсонов отписался от Тутберидзе в соцсети. Ранее фигурист нецензурно высказался о ледовом шоу тренера

Даниил Самсонов отписался от Этери Тутберидзе в инстаграме.

На это обратил внимание телеграм-канал «Бархатный конек», отметив, что тренер также отписалась от фигуриста. Не уточняется, идет ли речь о ее личной странице или странице ее тренерского штаба.

При этом на данный момент Самсонов подписан на группу тренера Светланы Соколовской, которая базируется на «Навка Арене».

19-летний спортсмен является учеником Тутберидзе, в минувшем сезоне он занял седьмое место на чемпионате России.

В апреле Самсонов нецензурно высказывался об участии в одном из ледовых шоу Тутберидзе, но позже извинился за свои слова.

«Больше, #####, на это ###### шоу ни разу не выйду. #######, #####, что я всех подменяю». Самсонов – о шоу Тутберидзе

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал «Бархатный конек»
logoЭтери Тутберидзе
logoДаниил Самсонов
мужское катание
logoсборная России
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