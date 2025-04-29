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ISU о возможных домогательствах Розанова к Жилиной: «Если обвинения подтвердятся, мы примем все соответствующие дисциплинарные меры»

ISU выразил беспокойство из-за информации о домогательствах Розанова к Жилиной.

Ранее фигуристка Вероника Жилина сообщила о домогательствах со стороны тренера Сергея Розанова, с которым она раньше работала в академии «Ангелы Плющенко». На момент предполагаемого инцидента спортсменке было 11 лет.

Сам Розанов позже называл обвинения в свой адрес ложными.

«Международный союз конькобежцев (ISU) глубоко обеспокоен недавними заявлениями российской фигуристки Вероники Жилиной относительно предполагаемого неправомерного поведения тренера Сергея Розанова. ISU крайне серьезно относится ко всем обвинениям в домогательствах, оскорблениях или ненадлежащем поведении.

Если обвинения подтвердятся, ISU примет все соответствующие дисциплинарные меры в соответствии с правилами союза и в координации с заинтересованными национальными федерациями.

В свете этих обвинений ISU подходит к вопросу с твердым обязательством соблюдать конфиденциальность и с уважением к пожеланиям и состоянию фигуристки», – говорится в сообщении ISU.

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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ISU
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logoСергей Розанов
женское катание
происшествия
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