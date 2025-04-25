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Авербух о словах Жилиной про Розанова: «Мы ведь должны и другую сторону тоже услышать? Почему мы идем в прессу, а не в полицию?»

Илья Авербух прокомментировал обвинения в домогательствах в адрес Розанова.

Ранее мама фигуристки Вероники Жилиной Людмила Алферова сообщила в чате одного из телеграм-каналов, что Сергей Розанов домогался ее дочери, когда той было 11 лет. В 2020-2021 годах тренер работал в академии Евгения Плющенко.

Жилина подтвердила слова матери. Розанов же назвал обвинения «абсолютной ложью».

«Обвинять жертву – безусловно нет, но защищать человека, который обвиняется, о безнаказанности которого уже 100 раз сказали – да. Где грань между тем, что я защищаю его, а значит параллельно обвиняю ее? Я не обвиняю нисколько.

Ника – безумно талантливый человек, одареннейшная фигуристка с очень сильным характером. Она фантастически чувствует все, она – поцелованный Богом ребенок. И пока умение стартовать, даже в детском проекте, все равно ее подводило. Но все остальное есть.

Здесь другая история, я просто не понимаю... Мы ведь должны и другую сторону тоже услышать? Почему мы идем в прессу, а не идем в полицию? Почему мы не проводим сначала внутреннее расследование, а потом говорим, что было расследование, есть доказательства, и теперь мы хотим сказать? Почему мы идем сначала просто говорить? 

А ведь что такое сказать? Мы можем сказать что угодно: что я наехал на Козловского. А он что сделал? Ну, была своя разборка, в итоге мы обнялись и все прошло. Это высказывание. А здесь – репутационная история, которая может коснуться репутации другого человека на всю жизнь. Почему идет дорога без суждений? 

Если приняли решение на семейном совете – тихо пишем заявление, ведется расследование. Я не знаю, как это доказать», – сказал Авербух в шоу «Каток».

Скандал в нашей фигурке: тренера Розанова обвинили в домогательствах к 11-летней

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoсборная России
происшествия
logoИлья Авербух
женское катание
logoДмитрий Козловский
logoВероника Жилина
logoСергей Розанов
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