Тарасова о недопуске Жулина к олимпийскому отбору: «Они не имеют права командовать, поедет тренер или нет. Не их собачье дело»

Тарасова назвала подлостью запрет для Жулина ехать на олимпийский отбор.

Тренер Александр Жулин ранее заявил , что не сможет поехать вместе с фигуристами своей группы на квалификационный турнир, который пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине. Россияне выступят там в нейтральном статусе, но Международный союз конькобежцев (ISU ) еще официально не утвердил списки.

«Я считаю, что это жуткая несправедливость, кошмар и подлость. Все нас знают. Это может помешать любому нашему спортсмену или паре, если не послать с ним тренера. А шансы наши и так невелики в связи с тем, что мы три года нигде не выступаем.

Нас дисквалифицировали, когда у нас в каждом виде было по три участника. Нам это право не просто так дали, а мы его завоевали. И у нас это право бесправно отобрали. Они не имеют права командовать, поедет тренер или нет. Это не их собачье дело.

Почему это нас касается? Кем это написано и утверждено? Кто отстраняет и кто за это отвечает, что за организация, что это за люди и кто их выбирал? Кто может поручиться за их честь и совесть? Никто. Когда такое было, чтобы тренера не пустили на Олимпийские игры? Что мы сделали, чтобы на нас опять накладывали санкции? Я понимаю, что мы выигрывали, выигрывали и выигрывали – и очень этим надоели. Но пусть они знают: выигрывать будем.

Как реагировать на подобные отказы? Надо думать. Я думаю, надо бороться на уровне руководства нашей страны. Иначе может не получиться, а нам нельзя, чтобы у нас не получалось. Потому что жизнь спортсменов и тренеров без остатка отдана спорту», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова .

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на данный момент не подтвердили информацию о статусе Жулина. Позже сам тренер также назвал эти данные непроверенными .

В группе Жулина тренируются, в частности, действующие чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин.

Жулину запретили ехать на олимпийский отбор: «Кому-то нельзя, потому что сходил к Путину, кто-то засветился на концерте Shaman. Я против Баха часто высказывался – не жалею ни о чем, он сволочь»