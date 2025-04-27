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Тарасова о недопуске Жулина к олимпийскому отбору: «Они не имеют права командовать, поедет тренер или нет. Не их собачье дело»

Тарасова назвала подлостью запрет для Жулина ехать на олимпийский отбор.

Тренер Александр Жулин ранее заявил, что не сможет поехать вместе с фигуристами своей группы на квалификационный турнир, который пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине. Россияне выступят там в нейтральном статусе, но Международный союз конькобежцев (ISU) еще официально не утвердил списки.

«Я считаю, что это жуткая несправедливость, кошмар и подлость. Все нас знают. Это может помешать любому нашему спортсмену или паре, если не послать с ним тренера. А шансы наши и так невелики в связи с тем, что мы три года нигде не выступаем.

Нас дисквалифицировали, когда у нас в каждом виде было по три участника. Нам это право не просто так дали, а мы его завоевали. И у нас это право бесправно отобрали. Они не имеют права командовать, поедет тренер или нет. Это не их собачье дело.

Почему это нас касается? Кем это написано и утверждено? Кто отстраняет и кто за это отвечает, что за организация, что это за люди и кто их выбирал? Кто может поручиться за их честь и совесть? Никто. Когда такое было, чтобы тренера не пустили на Олимпийские игры? Что мы сделали, чтобы на нас опять накладывали санкции? Я понимаю, что мы выигрывали, выигрывали и выигрывали – и очень этим надоели. Но пусть они знают: выигрывать будем.

Как реагировать на подобные отказы? Надо думать. Я думаю, надо бороться на уровне руководства нашей страны. Иначе может не получиться, а нам нельзя, чтобы у нас не получалось. Потому что жизнь спортсменов и тренеров без остатка отдана спорту», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на данный момент не подтвердили информацию о статусе Жулина. Позже сам тренер также назвал эти данные непроверенными.

В группе Жулина тренируются, в частности, действующие чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин.

Жулину запретили ехать на олимпийский отбор: «Кому-то нельзя, потому что сходил к Путину, кто-то засветился на концерте Shaman. Я против Баха часто высказывался – не жалею ни о чем, он сволочь»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoОлимпиада-2026
logoТатьяна Тарасова
logoОлимпийская сборная России
logoсборная России
олимпийская квалификация
logoАлександр Жулин
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