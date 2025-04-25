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Сарымсакова об уходе Костылевой от Тутберидзе: «Многие считают, что Лену выгнали из-за йогурта, а Этери Георгиевну признают каким-то дьяволом»

Дарья Сарымсакова рассказала о ситуации между Костылевой и Базылюк в 2021-м.

Обе фигуристки тренировались в группе Этери Тутберидзе, но Елена Костылева покинула группу после выговора от тренера за несоблюдение диеты.

«Я в одно время с Леной очень хорошо дружила. Можно сказать, мы были лучшими подругами. Я хочу пояснить ситуацию с йогуртом и поподробнее о ней рассказать.

Был вечерний перерыв после льда – после этого должен был быть еще бассейн. Это было на сборах в июне в Новогорске. Мы с Марго Базылюк были на массаже, у меня был прием, они пришла за компанию.

На мой телефон звонит Лена Костылева, мы тогда жили втроем в одной комнате. Я попросила ответить Риту. Как все уже догадались, Лена просила Маргариту взять йогурт из столовой, которая находилась на первом этаже, прием был на втором. Лена одна боялась ходить, поэтому хотела сходить со мной. Но так как я не могла – вместо меня пошла Марго.

Что произошло в самой столовой, я не очень знаю. Но, по рассказам Марго и Лены и плюс по моим догадкам, можно выяснить одну ситуацию. Изначально они пошли за йогуртом, но когда их увидела Этери Георгиевна, они стояли с двумя или тремя йогуртами в руках. У Марго был один йогурт, у Лены – два. Помимо этого были хлопья, цукаты и другие сладости. Именно за них выгнали Лену.

Потом меня Этери Георгиевна заметила – что я подхожу сзади, как будто бы я хотела зайти в столовую. Это было правдой – я хотела встретить девочек. В итоге я тоже попала под допрос, рассказала все честно Этери Георгиевне – насколько знала, потому что я ни к чему не причастна, просто в этой истории я выступаю как третье лицо.

По рассказу Лены, они пошли в столовую взять йогурт. Изначально хотела взять только Лена, но и Марго захотела йогурт, и потом она же захотела взять какие-то сладости, цукаты. У Марго зазвонил телефон, и она попросила Лену подержать ее второй йогурт. На тот момент с катка возвращалась Этери Георгиевна, и она увидела такую картину: Марго стоит и разговаривает по телефону, у нее в руке один йогурт. Один йогурт – можно без проблем. Многие считают, что Лену выгнали именно из-за йогурта, поэтому Этери Георгиевну в этом случае признают каким-то дьяволом.

И вот из-за этой картины, как поняла мама (Костылевой), Лену выставили… Даже не знаю как сказать, не хочется наводить какую-то катастрофу в интернете заново. В общем, Лену выставили плохой, вся эта история повернулась не тем концом, каким могла бы.

Я хотела прояснить эту ситуацию. Не выставлять Лену слишком плохой и не делать Этери Георгиевну слишком злой», – сказала Сарымсакова.

«У Базылюк был один йогурт, у Костылевой – два». Раскрыто преступление века в нашей фигурке

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети Дарьи Сарымсаковой
logoЭтери Тутберидзе
Елена Костылева
Маргарита Базылюк
Дарья Сарымсакова
logoсборная России
женское катание
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